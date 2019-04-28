В Нарве пройдет семинар для садовых товариществ

7 мая в 16.00 в концертном зале ДК ”Ругодив” состоится семинар для председателей садовых товариществ и владельцев участков, находящихся на территории садовых товариществ города Нарвы. Семинар организует и проводит Нарвская городская управа.
Программа семинара:
16.00-16.30 ”Пожарная безопасность на территории садового товарищества”. Докладчик — Кристина Казмин, советник бюро по надзору за пожарной безопасностью Идаского спасательного центра Спасательного департамента.
16.45-17.10 ”Вступление в силу Строительного кодекса. Аудит и цель его составления. Когда нужен аудит, а когда строительный проект”. Докладчик — Эллен Уускюла, руководитель Отдела строительного надзора Нарвской горуправы.
17.10-17.30 ”Типичные ошибки, которые допускают землевладельцы при планировании строительных работ. На что заказчик должен обратить внимание в аудиторском заключении”. Докладчик — Марина Пент, специалист Отдела строительного надзора Нарвской горуправы.