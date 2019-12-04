В Нарве отметят юбилей национального университета и местного колледжа

1 декабря 1919 года состоялась церемония открытия Тартуского университета Эстонской Республики. С этой даты начал свою работу эстоноязычный университет, который был рассчитан прежде всего на эстонских студентов и служил эстонскому обществу. Спустя 80 лет, в 1999 году, был основан Нарвский колледж. В течение 20 лет колледж подготавливает местных учителей, а также является распространителем эстонского языка в Нарве. Колледж последовательно поддерживает интеграционную политику страны посредством подготовки учителей для русскоязычных школ и организации различных инициатив для местного сообщества. За двадцать лет работы Нарвского колледжа диплом Тартуского Университета здесь получили более 1600 выпускников, большинство из которых, 1340, получили высшее педагогическое образование.

По словам исполняющего обязанности директора Нарвского колледжа Тартуского университета Марека Саммуля, за 20 лет колледж стал неотъемлемой частью Нарвы. «Нарву сложно представить без колледжа. Для нарвитян это место является частью идентичности, а для местных школ и детских садов – это первое место, куда можно обратиться за советом. После открытия специальностей по предпринимательству и ИТ колледж занял четкую позицию и в продвижении местного предпринимательства», – пояснил Саммуль.