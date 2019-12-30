В Нарве отметят годовщину заключения перемирия в Освободительной войне

”Город Нарва и его крепкая оборона сыграли значительную роль в истории нашей страны — выдержавший три вражеских наступления город, борцы за свободу и жители города помогли укрепить независимость Эстонии. В эту пятницу мы соберёмся в центре Нарвы, на Петровской площади, чтобы вспомнить события столетней давности, связанные с Нарвой и местными людьми, и отдать честь тем, для кого Собственное государство было делом всей жизни”, — сказал командир 1-ой пехотной бригады полковник Вахур Карус.

Мероприятие начнётся в 10:15 на Петровской площади с праздничного построения, в 10:30 по всей Эстонии минутой молчания почтут память погибших в Освободительной войне. После построения и до 13:00 все желающие смогут ознакомиться с техникой и вооружением 1-ой пехотной бригады, наших союзников и подразделений департамента полиции и погранохраны.