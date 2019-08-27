В Нарве избрали нового председателя совета Фонда интеграции

Бируте Клаас-Ланг входит в состав совета Фонда интеграции с 15 августа 2018 года. Она является профессором эстонского языка как иностранного в Тартуском университете.

„Общество, члены которого тесно взаимодействуют и считаются друг с другом, является как целью, так и путем к созданию лучшей Эстонии. Фонд интеграции проделал и продолжает осуществлять очень важную работу, чтобы добиться этой цели. В качестве председателя совета фонда надеюсь также внести свой вклад в эту работу”, — отметила Бируте Клаас-Ланг.

Совет Фонда интеграции планирует и руководит деятельностью фонда, а также осуществляет надзор за его работой.