В Нарве избрали нового председателя совета Фонда интеграции
В понедельник, 26 августа, на состоявшемся в Нарве заседании совета Фонда интеграции председателем совета была избрана профессор Тартуского университета Бируте Клаас-Ланг.
В понедельник, 26 августа, на состоявшемся в Нарве заседании совета Фонда интеграции председателем совета была избрана профессор Тартуского университета Бируте Клаас-Ланг.
Бируте Клаас-Ланг входит в состав совета Фонда интеграции с 15 августа 2018 года. Она является профессором эстонского языка как иностранного в Тартуском университете.
„Общество, члены которого тесно взаимодействуют и считаются друг с другом, является как целью, так и путем к созданию лучшей Эстонии. Фонд интеграции проделал и продолжает осуществлять очень важную работу, чтобы добиться этой цели. В качестве председателя совета фонда надеюсь также внести свой вклад в эту работу”, — отметила Бируте Клаас-Ланг.
Совет Фонда интеграции планирует и руководит деятельностью фонда, а также осуществляет надзор за его работой.
Членами совета Фонда интеграции являются руководитель языкового отдела Министерства образования и науки Пирет Кяртнер, представитель Министерства финансов Aннели Pатник, ɜаместитель заведующего отделом политики гражданства и миграции Министерства внутренних дел Мартин Тулит, вице-канцлер по вопросам культурного разнообразия Министерства культуры Пирет Xартман, руководитель правового отдела Министерства культуры Мерле Пылд, руководитель НКО Общество Клоогаранна Анн Ряэмет, директор Кивиылиской I средней школы Хейди Уусталу, Кюлли Ремсу и вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.
Фонд интеграции действует с 1998 года и входит в сферу управления Министерства культуры. Целью деятельности фонда является инициирование и поддержка действий, направленных на интеграцию общества.
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