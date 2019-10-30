В Нарве готовятся к строительству госгимназии и обновлению двух школ
6 ноября будет объявлен победитель конкурса архитектурных идей для капитального ремонта Кесклиннаской гимназии и строительства госгимназии, результаты архитектурного конкурса для обновления Эстонской гимназии станут известны к концу года.
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