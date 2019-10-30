30.10.2019, 21:24

В Нарве готовятся к строительству госгимназии и обновлению двух школ


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Linnamäe vene lütseum
Linnamäe vene lütseumFoto: Ilmar Saabas

6 ноября будет объявлен победитель конкурса архитектурных идей для капитального ремонта Кесклиннаской гимназии и строительства госгимназии, результаты архитектурного конкурса для обновления Эстонской гимназии станут известны к концу года.

Строительство госгимназии и обновление нарвских школ ориентировочно начнется в 2021 году, пишет rus.err.ee.

После завершения строительства госгимназии эстонская школа, как и все школы города, станет основной.

Как сказал директор Департамента развития и экономики Нарвы Юрий Сайя, одновременное ведение больших строек в нескольких школах никаких сложностей для городской жизни не представляет.

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