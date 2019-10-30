В Нарве готовятся к строительству госгимназии и обновлению двух школ

Строительство госгимназии и обновление нарвских школ ориентировочно начнется в 2021 году, пишет rus.err.ee.

После завершения строительства госгимназии эстонская школа, как и все школы города, станет основной.

Как сказал директор Департамента развития и экономики Нарвы Юрий Сайя, одновременное ведение больших строек в нескольких школах никаких сложностей для городской жизни не представляет.