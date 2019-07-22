В Нарве череда серьезных травм у юных велосипедистов! В среду проведут День безопасности для всей семьи

24 июля в 17:00 в Пляжном здании на Липовой Ямке пройдёт ”День безопасности дорожного движения”! В этот день на Липовую ямку придет наш большой друг Лев Лео! Сотрудники полиции расскажут, а также покажут как важно быть осторожным на дороге и почему нужно носить шлем!

Консультанты из велошколы проведут фигурную езду и поиграют в познавательные игры на тему безопасности дорожного движения!

Полиция приводит последние случаи на территории, которую обслуживает Нарвское отделение.

21 июля 10-летний велосипедист наехал в Нарве на 2-летнюю девочку, ее доставили в больницу.

20 июля в ДТП попала 9-летняя велосипедистка, которую сбил автомобиль Volkswagen Touareg на нерегулируемом пешеходном переходе. Автомобилем управляла 28-летняя женщина. Все подробности ДТП выяснит следствие.

Вечером 15 июля с Силламяэ на нерегулируемом перекрестке 69-летний велосипедист не уступил дорогу ехавшему по главной дороге 12-летнему велосипедисту, из-за этого ребенку пришлось резко затормозить и он упал. Ребенка доставили в Нарвскую больницу.

В этом году в Ида-Вирумаа в различных ДТП пострадало 11 велосипедистов, из них семеро — в возрасте от 8 до 14 лет. Из этих ДТП июне и июле произошло 6 случаев, в которых пострадало четыре ребенка в возрасте от 8 до 12 лет.