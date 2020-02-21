В Нарва-Йыэсуу председатель горсобрания попросил снизить ему зарплату

По словам руководителя фракции "Общий дом" Инге Мушкиной, Ааре Объяртел сам попросил снизить ему зарплату, так как считает, что несправедливо получать такую большую зарплату в городском собрании, когда он работает еще в муниципальной фирме KA Vaiko AS. В муниципальной фирме он занимает должность административного директора.

Мушкина надеется, что все депутаты поддержат проект решения по снижению зарплаты председателя городского собрания.