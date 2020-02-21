В Нарва-Йыэсуу председатель горсобрания попросил снизить ему зарплату

Депутаты городского собрания Нарва-Йыэсуу 26 февраля рассмотрят предложение фракции "Общий дом" снизить зарплату председателю горсобрания с 2000 до 1100 евро, передает rus.err.
По словам руководителя фракции "Общий дом" Инге Мушкиной, Ааре Объяртел сам попросил снизить ему зарплату, так как считает, что несправедливо получать такую большую зарплату в городском собрании, когда он работает еще в муниципальной фирме KA Vaiko AS. В муниципальной фирме он занимает должность административного директора.
Мушкина надеется, что все депутаты поддержат проект решения по снижению зарплаты председателя городского собрания.
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