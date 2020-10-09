В начале сезона гриппа к врачам обратились с вирусными инфекциями более 4000 человек. Самое время вакцинироваться!

Случаи заболевания были связаны с другими вызывающими респираторные вирусные инфекции вирусами, сейчас доминирующим вирусом является риновирус. Для риновирусов характерны чихание, насморк, иногда также болит горло. У детей могут добавляться кашель и температура.

Интенсивность заболеваемости низкая, но по сравнению с тем же периодом предыдущих лет в среднем на 20% выше. Рост заболеваемости можно объяснить тем, что в связи с распространением SARS-CoV-2 люди обращаются к врачам чаще. По количеству зараженных больших различий в уездах нет.

По словам главного специалиста центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, сейчас хорошее время вакцинироваться против гриппа, потому что вирусы гриппа в Эстонии еще не циркулируют и поэтому у организма останется больше времени для адаптации к противовирусной защите. "Особенно серьезно должны подумать о вакцинации пожилые и люди, которые страдают хроническими заболеваниями", — сказала Садикова.

Хотя известный как серьезное инфекционное заболевание грипп может протекать и без небольшой температуры и особых симптомов, переносящий грипп на ногах человек может передавать вирус группам риска, для которых заболевание гриппом может оказаться опасным для жизни. С другой стороны, он утяжеляет состояние своего здоровья, поскольку при перенесении болезни на ногах больше риск получить серьезные осложнения. При проявлении даже легких симптомов заболевания следует избегать многолюдных мест и держать со здоровыми дистанцию как минимум 1,5 метра. Чихая или кашляя, закрывайте рот носовым платком или при его отсутствии рукавом. Будучи больным оставайтесь дома.

По данным Европейской сети мониторинга гриппа, интенсивность заболеваемости гриппом в Евросоюзе была низкая.

За прошлый сезон (2019/2020) гриппом заболело 4388 человек, чей диагноз был подтвержден лабораторно или на основании эпидемиологической связи. Из-за гриппа потребовалась госпитализация 582 пациентам. На основании данных шести больниц в течение сезона 2019/2020 в отделение интенсивной терапии попал 21 человек, из них от гриппа умерли 12 человек в возрасте от девяти месяцев до 85 лет. Все умершие входили в группы риска.