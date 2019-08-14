В начале сентября в Таллинне планируют очередное масштабное перекрытие улиц и изменения в движении

”Так как маршрут марафона впервые пройдет через Таллиннский зоопарк, организаторы решили внести вклад в улучшение условий для жителей зоопарка, — сказал вице-мэр ТаллиннаКалле Кландорф. — Поскольку Таллиннский зоопарк и Общество друзей зоопарка занимаются сооружением нового дома для амурского тигра, организаторы марафона решили оказать материальную помощь строительству ”Долины тигров”.
Вице-мэр Андрей Новиков рассказал, что MTÜ Liikuv Eesti освобождается от платы за перекрытие дорог и изменение маршрутов общественного транспорта: ”Так как это народное спортивное мероприятие имеет долгую историю, вовлекает тысячи горожан от самых маленьких до пожилых, город возьмет на себя расходы за реорганизацию движения”.
Коррективы будут внесены в работу автобусный линий номер 3, 21, 21B, 36, 40, 41, 41B, 50, 59, 72 и 73. Движение трамваев на линиях 1 и 2 будет прервано 7 сентября с 16:00 до 19:30, 8 сентября с 8:00 до 16:00, а на линиях 3 и 4 — 8 сентября с 8:00 до 11:00. Схемы реорганизации движения автомобилей можно найти здесь.
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