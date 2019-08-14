В начале сентября в Таллинне планируют очередное масштабное перекрытие улиц и изменения в движении

”Так как маршрут марафона впервые пройдет через Таллиннский зоопарк, организаторы решили внести вклад в улучшение условий для жителей зоопарка, — сказал вице-мэр Таллинна Калле Кландорф. — Поскольку Таллиннский зоопарк и Общество друзей зоопарка занимаются сооружением нового дома для амурского тигра, организаторы марафона решили оказать материальную помощь строительству ”Долины тигров”.

Вице-мэр Андрей Новиков рассказал, что MTÜ Liikuv Eesti освобождается от платы за перекрытие дорог и изменение маршрутов общественного транспорта: ”Так как это народное спортивное мероприятие имеет долгую историю, вовлекает тысячи горожан от самых маленьких до пожилых, город возьмет на себя расходы за реорганизацию движения”.