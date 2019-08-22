В начале сентября страны Балтии и Северной Европы обсудят ситуацию с возвращением России в ПАСЕ

Вопрос 2-3 сентября будет обсуждаться спикерами парламентов этих стран, сообщили в четверг лидеры Сейма Литвы и Верховной рады Украины.
"Мы договорились, что теперь у нас будет формат спикеров парламентов Северных и Балтийских стран со 2 по 3 сентября, и там мы будем говорить об этом", — заявил журналистам спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис после встречи с главой украинского парламента Андреем Парубием.
"Украина предложит форму и содержание резолюции, и эта резолюция должна быть распространена в той степени, чтобы она стала известна всем", — добавил Пранцкетис.
В июне Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась разрешить российским законодателям вернуться, чтобы страна не вышла из этой правозащитной организации. Право голоса было отозвано у России пять лет назад из-за аннексии Крыма.
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