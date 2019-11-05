В начале декабря впервые в Эстонии проведут Giving Tuesday

Схожая инициатива обрела международную известность под названием Giving Tuesday. 3 декабря и в близкие к этой дате дни по всему миру проводятся кампании и мероприятия, чтобы найти новых людей, готовых делать пожертвования, укрепить связь с уже делающими пожертвования, а также способствовать развитию культуры благотворительности в целом.

”В Эстонии на благотворительность жертвует в среднем каждый четвертый человек, что ставит нас на 66-е место в мире. Это значит, что трое из четырех не делают пожертвований, хотя именно те общества, где благотворительность широко распространена и в чести, являются более счастливыми и сплоченными. Мы хотим, чтобы Эстония тоже стала таким обществом и способствуем этому при помощи толоки по сбору пожертвований”, — сказала организатор толоки по сбору пожертвований Хелен Талалаев.

”В ходе толок ”Сделаем!” многие открыли для себя, что совместно можно творить большие дела. Мы надеемся, что толока по сбору пожертвований для кого-то сможет стать первым шагом в деле благотворительности, а для других послужит поводом еще лучше продумать свои пожертвования и их влияние”, — добавил советник президента по делам гражданского общества Урмо Кюбар.

К организации толоки по сбору пожертвований приглашаются все общественные объединения. На сайте www.annetamistalgud.ee можно найти карту толок, куда в течение ноября добавятся все проходящие в Эстонии толоки. Все желающие сделать пожертвование смогут выбрать при помощи карты толок одну или несколько организаций, которые можно поддержать посильными средствами.