05.11.2019, 16:43

В начале декабря впервые в Эстонии проведут Giving Tuesday


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В начале декабря впервые в Эстонии проведут Giving Tuesday
Foto on illustratiivneFoto: Raivo Tasso

3 декабря впервые в Эстонии пройдет толока по сбору пожертвований. В этот день десятки общественных объединений по всей Эстонии проведут различные мероприятия, чтобы собрать пожертвования для решения общественных проблем и призвать людей поддержать важную для них область.

Схожая инициатива обрела международную известность под названием Giving Tuesday. 3 декабря и в близкие к этой дате дни по всему миру проводятся кампании и мероприятия, чтобы найти новых людей, готовых делать пожертвования, укрепить связь с уже делающими пожертвования, а также способствовать развитию культуры благотворительности в целом.

”В Эстонии на благотворительность жертвует в среднем каждый четвертый человек, что ставит нас на 66-е место в мире. Это значит, что трое из четырех не делают пожертвований, хотя именно те общества, где благотворительность широко распространена и в чести, являются более счастливыми и сплоченными. Мы хотим, чтобы Эстония тоже стала таким обществом и способствуем этому при помощи толоки по сбору пожертвований”, — сказала организатор толоки по сбору пожертвований Хелен Талалаев.

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”В ходе толок ”Сделаем!” многие открыли для себя, что совместно можно творить большие дела. Мы надеемся, что толока по сбору пожертвований для кого-то сможет стать первым шагом в деле благотворительности, а для других послужит поводом еще лучше продумать свои пожертвования и их влияние”, — добавил советник президента по делам гражданского общества Урмо Кюбар.

К организации толоки по сбору пожертвований приглашаются все общественные объединения. На сайте www.annetamistalgud.ee можно найти карту толок, куда в течение ноября добавятся все проходящие в Эстонии толоки. Все желающие сделать пожертвование смогут выбрать при помощи карты толок одну или несколько организаций, которые можно поддержать посильными средствами.

Толоку по сбору пожертвований проводит Союз общественных объединений в сотрудничестве с Канцелярией президента республики и сетью уездных центров развития.

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