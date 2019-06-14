14.06.2019, 09:01

В музее Fotografiska откроется выставка легендарного финского фотографа


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Fotografiska Tallinn
Fotografiska TallinnFoto: Andres Putting

Работы одного из самых признанных фотографов Финляндии Пентти Саммаллахти являются частью выставки по случаю открытия музея Fotografiska в Таллинне. «Дальняя страна» (Distant Land) – это захватывающий путь таинственную страну, которая существует как в нашем настоящем, так и в воображении.

Пентти Саммаллахти вырос в окружении фотографий. Его бабушка Хильдур Ларссон была известным шведским фотографом и работала в 1900-х годах на хельсинкскую газету Kaiku. В 9-летнем возрасте Саммаллахти решил, что когда-нибудь он станет фотографом – вдохновила его курируемая Эдвардом Стайхеном фотовыставка «Семья Человеческая» (The Family of Man), которую Саммалолахти посещал с отцом. Всего через два года Саммаллахти начал делать первые фотоснимки повседневной жизни в Хельсинки. С того момента и берет начало его фотографическая стезя, полная выдающихся фотографий, для которой характерны мастерское исполнение и меланхолическая поэтичность.

«У меня такое чувство, словно мне даются фотографии, а не так, как будто я их делаю. Когда вы находитесь в нужном месте в нужное время, единственное, что вам нужно сделать – это нажать на кнопку. Это никак не связано с тем, что вы – фотограф, – описывает Пентти Саммаллахти. – Всё, что я сфотографировал, существует независимо от меня. Моя роль заключается в том, чтобы быть восприимчивым к этому. Самое главное – это везение: за каждой фотографией стоит немного удачного случая».

На протяжении 50 лет фотограф запечатлевал мистику природы в ее всевозможных формах по всему мире, где между собой переплетаются природа и изобретательность, реальность и фантазия. У Саммаллахти есть уникальное умение созерцать – то есть ловить на первый взгляд обычные сцены из повседневной жизни, которые, преломляясь через призму его объектива, становятся вневременными композициями, напоминая кадры из черно-белого фильма или пейзажную картину в серых тонах.

Выставка «Дальняя страна» имеет уникальную связь с Эстонией. Она содержит портфолио из восьми фотографий, сделанных зимой 1981 года, когда Саммаллахти фотографировал людей, идущих по многолюдной улице Таллинна.

«Он – не фотограф-документалист или натуралист, а скорее фотохудожник, который использует отсылки к музыке, поэзии и литературе, которые влияют на его работы. Язык Саммаллахти поэтичен и наполнен культурными чертами, которые при первом взгляде могут остаться незамеченными и распутываются лишь со временем», – говорит Анна Мустонен, куратор выставки «Дальняя страна».

Как говорит сам Саммаллахти, черно-белые фотографии «даются» ему, а не он их делает. Запечатленные им кадры, будучи результатом в высшей степени кропотливой работы, венчают собой фотографическое искусство. Они доказывают мастерство их автора и отражают визуальную форму поэзии.

Выставка «Дальняя страна» будет открыта для всех желающих с 20 июня в музее Fotografiska в Таллинне, который расположен в здании, находящемся в самом центре Творческого городка Теллискиви, который до сих пор был известен как «Красный дом». Помимо Пентти Саммаллахти, на выставках по случаю открытия музея представлены еще три автора: Джимми Нельсон (Великобритания), Аня Ниеми (Норвегия) и Анна-Стина Треумунд (Эстония).

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