В музее Fotografiska откроется выставка легендарного финского фотографа

На протяжении 50 лет фотограф запечатлевал мистику природы в ее всевозможных формах по всему мире, где между собой переплетаются природа и изобретательность, реальность и фантазия. У Саммаллахти есть уникальное умение созерцать – то есть ловить на первый взгляд обычные сцены из повседневной жизни, которые, преломляясь через призму его объектива, становятся вневременными композициями, напоминая кадры из черно-белого фильма или пейзажную картину в серых тонах.

Выставка «Дальняя страна» имеет уникальную связь с Эстонией. Она содержит портфолио из восьми фотографий, сделанных зимой 1981 года, когда Саммаллахти фотографировал людей, идущих по многолюдной улице Таллинна.

«Он – не фотограф-документалист или натуралист, а скорее фотохудожник, который использует отсылки к музыке, поэзии и литературе, которые влияют на его работы. Язык Саммаллахти поэтичен и наполнен культурными чертами, которые при первом взгляде могут остаться незамеченными и распутываются лишь со временем», – говорит Анна Мустонен, куратор выставки «Дальняя страна».

Как говорит сам Саммаллахти, черно-белые фотографии «даются» ему, а не он их делает. Запечатленные им кадры, будучи результатом в высшей степени кропотливой работы, венчают собой фотографическое искусство. Они доказывают мастерство их автора и отражают визуальную форму поэзии.

Выставка «Дальняя страна» будет открыта для всех желающих с 20 июня в музее Fotografiska в Таллинне, который расположен в здании, находящемся в самом центре Творческого городка Теллискиви, который до сих пор был известен как «Красный дом». Помимо Пентти Саммаллахти, на выставках по случаю открытия музея представлены еще три автора: Джимми Нельсон (Великобритания), Аня Ниеми (Норвегия) и Анна-Стина Треумунд (Эстония).