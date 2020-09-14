В Мустамяэской школе по интересам для пожилых начнется осенний сезон

”Из проведенного в конце прошлого года исследования выяснилось, что лишь 15% жителей Эстонии в достаточной степени готовы к чрезвычайной ситуации и всего треть считает возможным, что в их родном крае вообще может возникнуть чрезвычайная ситуация”, — говорит старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс. ”К сожалению, жизнь показала, что оказание услуг, которые на сегодняшний день мы считаем настолько естественными и от которых мы ежедневно зависим — например, электричество, связь, платежные услуги — все же может неожиданно прерваться, также как и в этом году на распорядок жизни всех нас повлиял коронавирус. В безопасности населения важной темой являются именно домашние запасы людей и способность самостоятельно справиться с трудностями: что каждый может сделать самостоятельно, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией; чем запастись, как и т. д. Обо всем этом и многом другом завтра расскажут на курсах Спасательного департамента ”Готовность населения к чрезвычайной ситуации”. Думаю, что учащихся школы по интересам ожидают познавательные и практические часы”.

Лекция на русском языке начнется в 12.00, выступит Павел Куликов, начальник Ласнамяэской спасательной команды Пыхьяского спасательного центра Спасательного департамента.

Начало лекции на эстонском языке в 14.00, выступит Марье Вербо, главный специалист бюро по профилактической работе Пыхьяского спасательного центра Спасательного департамента.