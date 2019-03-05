В Мустамяэ впервые будет открыт общинный огород. Что это такое?

Проект является совместной инициативой жителей района, Таллинского департамента окружающей среды, МАНКа, НКО Must Mägi, а также управы района Мустамяэ. Уже в апреле начнутся первые работы по постройке общинного огорода и созданию грядок. В мае планируется посадка первых семян, а также намечаются рабочие комнаты по созданию уличной мебели, которая будет не только практичной, но и украсит огород. Все желающие могут присоединиться к регулярным толокам и внести свой вклад в развитие огорода.

В огороде будет возможность ухаживать за общими грядками — порядок ухода, выбор растений, а также распределение урожая будет определено на собраниях. За символическую плату 10 евро можно будет приобрести собственную грядку на предстоящий сезон — уход за ней и выбор растений на таких грядках на личное усмотрение.

В огороде будет все необходимое для работы — в течение толок будут созданы высокие грядки с деревянным обрамлением; почва, вода для полива, инструменты и инфостенд будут доступны на месте. Также планируются образовательные сессии и консультации на тему зеленого образа жизни и садоводства. Помимо продвижения бережного отношения к окружающей среде, Мустамяэский огород также даст возможность участвовать в различного рода занятиях и способствовать разнообразию жизни в районе.

Цель Мустамяэского огорода — создать открытую площадку для встреч и общения. Подобный проект уже был запущен в Ласнамяэ — там организован огород Лаагна.