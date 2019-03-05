В Мустамяэ впервые будет открыт общинный огород. Что это такое?

Уже совсем скоро на территории Мустамяэского открытого молодежного центра (МАНК) по адресу Эхитаяте теэ, 82 откроется первый общинный огород района. У всех мустамяэсцев будет возможность посадить растения как декоративные, так и съедобные. Огород будет открыт для всех желающих, и его можно будет посетить в качестве гостя.
Проект является совместной инициативой жителей района, Таллинского департамента окружающей среды, МАНКа, НКО Must Mägi, а также управы района Мустамяэ. Уже в апреле начнутся первые работы по постройке общинного огорода и созданию грядок. В мае планируется посадка первых семян, а также намечаются рабочие комнаты по созданию уличной мебели, которая будет не только практичной, но и украсит огород. Все желающие могут присоединиться к регулярным толокам и внести свой вклад в развитие огорода.
В огороде будет возможность ухаживать за общими грядками — порядок ухода, выбор растений, а также распределение урожая будет определено на собраниях. За символическую плату 10 евро можно будет приобрести собственную грядку на предстоящий сезон — уход за ней и выбор растений на таких грядках на личное усмотрение.
В огороде будет все необходимое для работы — в течение толок будут созданы высокие грядки с деревянным обрамлением; почва, вода для полива, инструменты и инфостенд будут доступны на месте. Также планируются образовательные сессии и консультации на тему зеленого образа жизни и садоводства. Помимо продвижения бережного отношения к окружающей среде, Мустамяэский огород также даст возможность участвовать в различного рода занятиях и способствовать разнообразию жизни в районе.
Цель Мустамяэского огорода — создать открытую площадку для встреч и общения. Подобный проект уже был запущен в Ласнамяэ — там организован огород Лаагна.
”Городской огород — это замечательная возможность вечно занятым городским людям сделать шаг навстречу природе, шанс выйти из своих ячеек-квартир, оглянуться вокруг и встретить потрясающе интересных людей, которые живут рядом с тобой!”, — говорит использующая общинный огород Наталья Аксенчик.
На протяжении сезона в Мустамяэском огороде также пройдет ряд культурных мероприятий, участие в которых будет бесплатным. Огородный сезон закончится в сентябре праздником урожая.
Больше информации можно найти на страничке Мустамяэского огорода в Facebook. Также за предстоящими событиями можно следить на информационном стенде в огороде.
Если вы хотите себе грядку в общинном огороде Мустамяэ, либо у вас есть вопросы по проекту, то с организаторами можно связаться по адресу mustamaeaed@gmail.com
Если вы хотите поддержать проект, то можно перевести пожертвование на свое усмотерние на счет MTÜ Must Mägi EE887700771002955819 с пояснением ”для мустамяэского огорода”.