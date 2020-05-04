В Мустамяэ установлены новые камеры видеонаблюдения

”Мы начали устанавливать камеры видеонаблюдения в парках района уже в прошлом году, — сказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс, — и мы продолжим этот проект и в будущем. Видеонаблюдение оправдывает себя в обеспечении порядка и безопасности в районе. К сожалению, у нас в Мустамяэ тоже есть граждане, которые не руководствуются здравым смыслом, ломают городской инвентарь, беспокоят сограждан и так далее. Жизнь показала, что полицейские камеры видеонаблюдения играют важную роль как в качестве дисциплинарного фактора, так и в качестве способа выявления злоумышленников. Кроме того, видеонаблюдение помогает лучше контролировать соблюдение правил в условиях чрезвычайного положения.

Дополнительные камеры видеонаблюдения были установлены в спортивном парке Вильде по адресу Вильде теэ, 69, а также в парках Лепистику и Пардитийги. Мы выбрали места расположения камер в сотрудничестве с ведущим констеблем района, они отмечены знаком полицейского видеонаблюдения. В итоге, наличие дополнительного видеонаблюдения в парках Мустамяэ означает, что теперь полиция будет более эффективно следить за всем происходящим — это в интересах безопасности всех нас, всего Мустамяэ!”