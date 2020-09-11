В Мустамяэ теперь на один стадион больше

На стадионе построено три беговых дорожки, футбольные, волейбольные и баскетбольные площадки, площадки для прыжков в длину, круг для толкания ядра, разные гимнастические снаряды, заасфальтированная площадка с бетонными столами для настольного тенниса, а вокруг стадиона — дорожка с покрытием из мульчированной древесной коры. По словам старейшины района Мустамяэ Лаури Лаатса, у школы почти 20 лет не было стадиона, но теперь есть повод для радости — все сложности позади, и новый стадион готов принять спортсменов.

”Это современный и универсальный спорткомплекс, так что в нашем районе теперь будет еще больше возможностей заниматься спортом. Это очень радует”, — добавил Лаатс.

11 сентября в 15 часов все желающие приглашаются по адресу Таммсааре теэ, 147c, чтобы вместе отметить это грандиозное событие. Во время футбольного матча между выпускниками школы и властями города, среди прочих, на поле выйдут старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс и вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев, который, к тому же, является выпускником Мустамяэской Гуманитарной гимназии.

”В данном случае я действительно оказался в весьма интересной ситуации, — сказал Вадим Белобровцев, — поскольку как выпускник я хотел бы всеми силами отстоять честь своей прежней школы, а как представитель городских властей я не могу быть членом этой команды. Увидим в пятницу, как мне удастся провернуть этот трюк…”

Стадион Мустамяэской Гуманитарной гимназии спроектировало предприятие Avaste Arhitektuuribüroo OÜ, стадион построила фирма AS YIT Eesti. Строительство стадиона обошлось в 800 000 евро.