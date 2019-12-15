15.12.2019, 19:21

В Мустамяэ провели Рождественский праздник для детей


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В Мустамяэ провели Рождественский праздник для детей
Мустамяэ

14 декабря дети, гномы, Дед Мороз и даже собаки развлекались в большом зале культурного центра Кая в Мустамяэ. Для детей из малоимущих семей района Мустамяэ был проведен рождественский праздник с клоунами, собаками, гномиками и с Дедом Морозом.

”Собаки на рождественском празднике для детей — это не шутка!”, говорит старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс. ”На сцене было знаменитое "Mиронов Шоу", шоу с невероятными трюками и шутками. Тем, кто этого не видел, очень рекомендую!”.

Рождественская вечеринка для детей из малообеспеченных семей района Мустамяэ является ежегодной традицией, но в этом году возможности для ее организации были шире, чем год назад.
”В прошлом мы предлагали детям посмотреть рождественский фильм в кино Аполло в Мустамяэ, а после Дед Мороз раздавал подарки”, — вспоминает Лаури Лаатс. ”В этом же году мы решили провести,так называемую домашнюю вечеринку, в конце концов, у нас теперь есть наш новый красивый культурный центр Кая, в который приятно приехать, где приятно быть и куда приятно приглашать гостей. В подарочном мешке Деда Мороза нашлись подарки для 150 детей, и они были заслужены песнями и стихами. Это был запоминающейся праздник. Спасибо всем участникам и похвала организаторам!”

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