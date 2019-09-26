В Мустамяэ появятся дополнительные парковочные места

В ходе работ на территории перед домом № 1 на улице Сяэсе будет построена парковка на 56 мест, обновлено асфальтовое покрытие проезжей части перед домом и проложена ливневая канализация.

«Каждое добавляющееся парковочное место в Мустамяэ приносит только положительные эмоции, – говорит старейшина района Лаури Лаатс, – вопрос парковки у нас здесь ведь очень острый и постоянно находится в повестке дня, так что мы жизненно заинтересованы в строительстве каждой новой парковки.

В этом году в этой области были хорошие результаты, мы получили дополнительно несколько новых парковок: Акадеэмия 30a и Таммсааре теэ, 113a; на Таммсааре теэ, 92 мощно возвышается Mustamäe Parkimismaja вместе общественной парковкой, строительство парковки Таллиннской экономической школы находится на финишной прямой. Все это несет небольшое снижение актуальности проблем с парковкой в районе.

Хочу выразить признательность предприимчивым квартирным товариществам Мустамяэ – это просто здорово, что сотрудничество города с частым сектором, то есть с квартирными товариществами с каждым днем только улучшается».

Строительные работы на недвижимости Мустамяэ теэ 151a выполняет InfraRoad OÜ. Стоимость работ составляет приблизительно 173 100 евро, из которых квартирное товарищество финансирует около 37 000 евро. Срок завершения строительных работ согласно договору – ноябрь 2019 г.

Водителей просят соблюдать временные знаки дорожного движения.