В Мустамяэ появится социальный дом более чем на 100 квартир

По словам вице-мэра Эхи Вырк, всего в здании запланированы 124 квартиры, из которых почти половина спроектированы как студии и четверть — как однокомнатные квартиры (комната и кухня отдельно).

”В детальной планировке учтены доступная среда, благоустройство, озеленение, парковка и оснащение техносетями, — сказала Эха Вырк. — Точное решение по числу квартир, размеру, количеству парковочных мест и т.д. будет определено в ходе проектирования”. Вице-мэр также добавила, что на уличной территории будут сооружены игровая и спортивная площадки.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, жилые помещения предназначены, прежде всего, для размещения пожилых людей, но в строящемся здании будут также двух- и трехкомнатные квартиры для семей с детьми.

”В здании предусмотрены возможности для оказания реабилитационных услуг (массаж, лечебная гимнастика и т.п.) пожилым, а также людям с ограниченными возможностями, — сказала Бетина Бешкина. — Также для тех жильцов, которым необходима помощь в быту с горячим питанием и стиркой, или личной гигиеной социальными работниками будут организованы соответствующие услуги. План дома позволит организовывать для жильцов и различные мероприятия по проведению досуга (кружки по интересам, клубная деятельность) — на первом этаже здания в помещении для совместной деятельности. Кроме того, жильцам при необходимости будет обеспечена экстренная медицинская помощь, консультация семейного врача, психиатра и психолога”.

Старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс отметил, что горожане долго ждали столь разностороннего и крупного социального центра.

”Строительство социального дома даст нам возможность наилучшим образом поддерживать наших пожилых, — сказал старейшина. — Приоритет и желание Таллинна — быть помощником горожанам, для того, чтобы их старость была достойной”.

Располагавшееся на участке здание управы района Мустамяэ было снесено в ноябре прошлого года. Департамент городского планирования заключил договор по составлению детальной планировки на участке по адресу ул. Таммсааре, 135 с архитектурным бюро Artes Terrae OÜ. Проектированием здания займутся в будущем году. Общая стоимость проекта составляет 13,6 млн евро.