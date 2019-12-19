В Мустамяэ открывается совершенно новый pop-up каток

На торжественном открытии ледового парка выступят со своим шоу фигуристки из школы фигурного катания Reval, по случаю торжества вход на каток для всех бесплатный.

По словам вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, в начавшийся сезон катания на коньках причин радоваться предостаточно: ”Первый толчок дал каток в Старом городе на улице Харью, на радость горожан следующими были открыты катки по всему городу: каток Спортивного центра Пирита, ледовый парк в Нымме, а теперь и новый ледовый каток в Мустамяэ. Ледовые катки — это места развлечения не только для детей, они предназначены для всей семьи, и я приглашаю всех таллиннцев прийти на наши катки, где каждый может двигаться в своем темпе и в меру своих способностей”.

”В предыдущие годы мы заливали ледовый каток для жителей Мустамяэ в парке Мянни, — говорит старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс. — к сожалению, это зависело от капризов погоды. Так что теперь можно порадоваться, что в Мустамяэ появился стойкий к погоде ледовый парк. Я приглашаю всех мустамяэсцев - и молодых, и пожилых, использовать эту возможность — до встречи на мустамяэском катке, на Вильде теэ, 69!”

Мустамяэский каток открыт для школьных групп во время учебы с 9.00 до 17.00, и при этом билет для школьных групп бесплатный (если нет коньков, нужно будет оплатить только их аренду).

Площадь катка ледового парка составляет 1000 м2, время эксплуатации запланировано как минимум до 15 марта, и число посещений — не менее 25 000.