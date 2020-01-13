В Мустамяэ открывается бесплатная школа по интересам для пожилых

”Школа по интересам для людей почтенного возраста — это совместная идея районной управы Мустамяэ и Совета пожилых людей Мустамяэ, которую мы будем воплощать в жизнь”, — сказал старейшина района Лаури Лаатс. Идея была обусловлена желанием подбодрить умудрённых опытом людей вместе размышлять на актуальные темы и высказывать свое мнение. ”Узнавать что-то новое интересно в любом возрасте. Возможно, старшее поколение умеет больше ценить знания, чем молодежь. Лекции в школе по интересам для пожилых проводятся на эстонском и русском языках один раз в месяц по вторникам в мустамяэском центре культуры ”Кая”. После академической части в школе по интересам участники всегда могут задать вопросы и получить на них ответы.

14 января Таллиннский герольд Юри Куускемаа поведает об изучении Старого города, 11 февраля речь пойдет о наследственном праве, 10 марта состоится урок стиля для дам и господ почтенного возраста, 14 апреля будет рассмотрена тема мошенничества в интернете, а 12 мая будет обсуждаться вопрос, как сохранить жизнерадостность и качество жизни в пожилом возрасте.

”Надеемся, первые лекции, которые состоятся 14 января, положат хорошее начало достойному полугодию в школе по интересам для людей почтенного возраста, и участники узнают много нового, вспомнят былое, что в конечном итоге сделает нас всех чуточку мудрее, счастливее и лучше”, — сказал старейшина района, приглашая жителей Мустамяэ почтенного возраста приходить за знаниями.

Школа по интересам предусмотрена для мустамяэсцев в возрасте 65 лет и старше, все лекции проводятся бесплатно.