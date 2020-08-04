В Мустамяэ открылся новый современный тренажерный зал на свежем воздухе

”За последние три года мы построили и отремонтировали в районе несколько футбольных, волейбольных и баскетбольных площадок, а также тренажеров на свежем воздухе и другого оборудования, позволяющего проводить силовые тренировки в нескольких местах в Мустамяэ, — сказал старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс. — Поэтому можно без стыда сказать, что в Мустамяэ значительно улучшились возможности для занятий спортом. В то же время ко мне обратились несколько человек из Мустамяэ, по мнению которых в районе всё-таки чего-то не хватало, а именно — спортивных тренажеров с регулируемыми тяжестями. Я начал исследовать этот вопрос, производится ли вообще такое оборудование для занятий на свежем воздухе, и если да, то кем именно. Результат был потрясающим, и теперь все желающие могут прийти и своими глазами увидеть эти тренажеры на Вильде теэ, 69”.

Спортивные тренажеры с регулируемыми тяжестями подходят как для молодых, так и для пожилых людей, как для начинающих, так и для серьезно занимающихся. В тренировочном комплексе можно тренировать разные группы мышц, а помимо базовых упражнений можно выполнять дополнительные, причем все тренажеры оснащены инструкциями. Старейшина района Мустамяэ просит присылать отзывы о новом современном тренажерном зале на открытом воздухе — оправдывают ли себя тренажеры, что хорошо, а что можно было бы улучшить и т. д.

”В следующем году мы планируем установить точно такие же уличные тренажеры в Мустамяэ еще в трех местах, поэтому отзывы пользователей о новом современном спортзале на свежем воздухе по адресу Вильде теэ, 69 всячески приветствуются”, — сказал Лаатс.

Спортивное оборудование Denfit Sportpoint Proffessional с регулируемыми тяжестями было продано и установлено предприятием Inseneriteenused OÜ.

Фото: управа Мустамяэ





Фото: управа Мустамяэ