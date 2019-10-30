В Мустамяэ начали вывозить автомобильный хлам
В столичном районе Мустамяэ вывозят негодные автомобили.
В столичном районе Мустамяэ вывозят негодные автомобили.
Как следует из части 9 статьи 2 Правил благоустройства в городе Таллинне, ”пришедшее в негодное состояние транспортное средство, или автохлам — это транспортное средство, у которого отсутствуют механические или кузовные части либо стекла или колеса, портящие внешний эстетический облик города, либо наносящие ущерб чистоте и благоустройству города”. Так что еще не каждый стоящий со спущенными шинами автомобиль является автохламом. Но и развалюх хватает, в этом году в Таллинне в утилизацию было направлено 280 пришедших в негодное состояние транспортных средств, пишет управа Мустамяэ.
”Мустамяэ — старейший спальный район Таллинна, и как показывает статистика, здесь тоже много автохлама. К сожалению, далеко не все из них представляют собой роскошные уникальные экземпляры, большинство — просто развалюхи”, — сказал старейшина района Лаури Лаатс. ”С июня этого года из Мустамяэ было направлено в утилизацию 28 машин. Например, в октябре облик города портили четыре лимузина с признаками автохлама в следующих местах: возле Акадеэмия теэ, 30, 40 и 70, напротив Мустамяэ теэ, 118 и в окрестностях Вильде теэ, 121B. Указанный рейд состоялся сегодня”.
По словам старшего инспектора Таллиннского департамента муниципальной полиции Анны Эльзер, есть повод испытывать благодарность, что горожане активно сообщают в департамент об автомобилях, долгое время стоящих на улицах. ”Это говорит о том, что проблема беспокоит жителей и они готовы предлагать свою помощь. Большое им спасибо”, — говорит Эльзер. ”К сожалению, стоит признать, что около 80% поступивших нам сообщений об автохламе после проверки не соответствует действительности.
На самом деле автохламом оказываются просто долго стоящие машины, которые выглядят старыми и амортизированными, со спущенными шинами, забрызганные грязью, но на самом деле они не являются автохламом. Поэтому перед тем, как сообщить нам, просим непременно убедиться, что автомобиль соответствует признакам пришедшего в негодность транспортного средства. В то же время хотелось бы напомнить автовладельцам, что при продаже автомобиля необходимо обязательно проверить в среде электронных услуг Департамента шоссейных дорог, перерегистрирован ли он на имя нового владельца, поскольку за автомобиль несет ответственность лицо, указанное в регистре Департамента шоссейных дорог.
И если время не пожалело ваш автомобиль, и он уже заслуживает титул автохлама, но вы не хотите его утилизировать, то такой автомобиль следует хранить либо на частной парковке, либо в гараже, а не на принадлежащей городу земле”.
”Законом должно быть предусмотрено, чтобы все транспортные средства, у которых не пройден техосмотр и отсутствует дорожная страховка, было запрещено парковать на общественных дорогах”, — считает Лаатс. ”К сожалению, в законе нет такого пункта, и это больно дает о себе знать. В данном случае хочу вновь призвать наши квартирные товарищества проявлять внимательность и сообщать об обстановке. Именно с вашей помощью мы сможем освободить от автохлама Мустамяэ, где и без того мало места для парковки. Ведь кто как не вы знаете жильцов своего дома и их автомобили, именно вы можете повлиять на владельца ликвидировать развалюху. А если увещевания не помогут, то обязательно обращайтесь к районным чиновникам МуПо или в районную управу”.
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