В Мустамяэ начали вывозить автомобильный хлам

Как следует из части 9 статьи 2 Правил благоустройства в городе Таллинне, ”пришедшее в негодное состояние транспортное средство, или автохлам — это транспортное средство, у которого отсутствуют механические или кузовные части либо стекла или колеса, портящие внешний эстетический облик города, либо наносящие ущерб чистоте и благоустройству города”. Так что еще не каждый стоящий со спущенными шинами автомобиль является автохламом. Но и развалюх хватает, в этом году в Таллинне в утилизацию было направлено 280 пришедших в негодное состояние транспортных средств, пишет управа Мустамяэ.

”Мустамяэ — старейший спальный район Таллинна, и как показывает статистика, здесь тоже много автохлама. К сожалению, далеко не все из них представляют собой роскошные уникальные экземпляры, большинство — просто развалюхи”, — сказал старейшина района Лаури Лаатс. ”С июня этого года из Мустамяэ было направлено в утилизацию 28 машин. Например, в октябре облик города портили четыре лимузина с признаками автохлама в следующих местах: возле Акадеэмия теэ, 30, 40 и 70, напротив Мустамяэ теэ, 118 и в окрестностях Вильде теэ, 121B. Указанный рейд состоялся сегодня”.

По словам старшего инспектора Таллиннского департамента муниципальной полиции Анны Эльзер, есть повод испытывать благодарность, что горожане активно сообщают в департамент об автомобилях, долгое время стоящих на улицах. ”Это говорит о том, что проблема беспокоит жителей и они готовы предлагать свою помощь. Большое им спасибо”, — говорит Эльзер. ”К сожалению, стоит признать, что около 80% поступивших нам сообщений об автохламе после проверки не соответствует действительности.