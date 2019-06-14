В Мустамяэ к сентябрю построят современную автомобильную парковку

На территории Таллиннской экономической школы будет построена автостоянка с асфальтовым покрытием, рассчитанная на 131 парковочное место. На парковке со стороны здания школы будут проложены тротуары шириной 1,5-4,5 метра, отделенные бордюрным камнем и покрытые тротуарной плиткой. Помимо этого, автостоянка будет оснащена светодиодным уличным освещением и канализацией для ливневых вод.

«Мы обеими руками приветствуем эту инициативу», — заверил старейшина района Лаури Лаатс.

«Не секрет, что самой острой проблемой в Мустамяэ является проблема парковки, поэтому мы жизненно заинтересованы в строительстве каждой новой автостоянки. За прошедший год в нашем районе появилось несколько новых парковок: на Акадеэмия, 30a и на Таммсааре теэ, 113a; по адресу Таммсааре теэ, 92 стремительными темпами идет строительство Мустамяэского Парковочного дома с общественной парковкой, да и благодаря проекту «Приведем дворы в порядок» там и тут стали появляться новые парковочные места. Но вполне очевидно, что этого всё равно мало, у нас по-прежнему машин в разы больше, чем парковочных мест. Коллективу экономической школы тоже не понаслышке знакома проблема, где припарковать свои автомобили, и поэтому отрадно, что у школы теперь будет своя парковка. Согласно договору, автостоянка на 131 место должна быть готова уже в сентябре, и смею надеяться, что благодаря ей кому-то из жителей Мустамяэ удастся найти небольшое решение проблемы с парковкой».