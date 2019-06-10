В Мустамяэ к июлю появится новый мини-парк

Завтра, 11 июня, начинается создание освещенной парковой дорожки в граничащем с бульваром Сыпрузе квартале в непосредственной близости от Таллинской технической гимназии, детского сада "Лепистику" и Северо-Эстонской региональной больницы.
Как отметил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, освещенная дорожка длиной в 172 метра, в ходе прокладки которой будет приведена в порядок и окружающая растительность, превратит заросшую кустарником рощицу в настоящий парк.
Работы стоимостью примерно в 56 тысяч евро должны быть завершены в июле.
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