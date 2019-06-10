В Мустамяэ к июлю появится новый мини-парк

Как отметил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, освещенная дорожка длиной в 172 метра, в ходе прокладки которой будет приведена в порядок и окружающая растительность, превратит заросшую кустарником рощицу в настоящий парк.

Работы стоимостью примерно в 56 тысяч евро должны быть завершены в июле.