В Мустамяэ бьют тревогу: семейные врачи уходят работать в Ласнамяэ

”В последние месяцы сложилась ситуация, когда несколько семейных врачей, обслуживавших преимущественно жителей района Мустамяэ, создали предприятие, оказывающее новую услугу семейных врачей, местом деятельности которого является район Ласнамяэ. В результате в организации помощи семейных врачей в районе сложилась критическая ситуация, которая только усугубляется”, — пишет Лаатс.

”Для людей, внесенных в списки упомянутых семейных врачей, доступ к семейному врачу значительно затруднился. Прежде всего, проблема касается, в частности, пожилых людей, которым довольно часто приходится посещать семейного врача. Многие их тех, кого коснулась эта проблема, выразили желание сменить семейного врача на расположенного более близко к дому, однако списки работающих в Мустамяэ врачей уже заполнены и поэтому попасть в список не представляется возможным”.

Лаатс подчеркивает, что целью здравоохранения первичного уровня в Эстонии является направление людей с первичными проблемами со здоровьем именно к семейным врачам. ”В сложившейся ситуации для тысяч людей значительно затруднилась доступность первичной медицинской помощи. Считать Таллинн одним крупным регионом обслуживания противоречит указанной в законе цели близости и доступности”, — сказал Лаатс.