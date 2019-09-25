В Мустамяэ бьют тревогу: семейные врачи уходят работать в Ласнамяэ

Старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс направил обращение в комиссию по социальным вопросам Рийгикогу, в котором обращает внимание на сложившиеся серьезные недостатки в доступности услуг здравоохранения первичного уровня в районе Мустамяэ. Лаатс называет ситуацию критической и просит парламентскую комиссию по социальным вопросам в срочном порядке рассмотреть вопрос.
”В последние месяцы сложилась ситуация, когда несколько семейных врачей, обслуживавших преимущественно жителей района Мустамяэ, создали предприятие, оказывающее новую услугу семейных врачей, местом деятельности которого является район Ласнамяэ. В результате в организации помощи семейных врачей в районе сложилась критическая ситуация, которая только усугубляется”, — пишет Лаатс.
”Для людей, внесенных в списки упомянутых семейных врачей, доступ к семейному врачу значительно затруднился. Прежде всего, проблема касается, в частности, пожилых людей, которым довольно часто приходится посещать семейного врача. Многие их тех, кого коснулась эта проблема, выразили желание сменить семейного врача на расположенного более близко к дому, однако списки работающих в Мустамяэ врачей уже заполнены и поэтому попасть в список не представляется возможным”.
Лаатс подчеркивает, что целью здравоохранения первичного уровня в Эстонии является направление людей с первичными проблемами со здоровьем именно к семейным врачам. ”В сложившейся ситуации для тысяч людей значительно затруднилась доступность первичной медицинской помощи. Считать Таллинн одним крупным регионом обслуживания противоречит указанной в законе цели близости и доступности”, — сказал Лаатс.
В обращении приводится также ряд предложений по смягчению ситуации:
1. Увеличить максимальную величину списков семейных врачей (1200 человек), что позволило бы желающим найти семейного врача в своем районе;
2. В Таллинне необходимо организовать конкурсы списков семейных врачей на основании частей города, что исключало бы вероятность обслуживания списка из жителей определенного района в другом районе города;
3. В конкурсах на списки семейных врачей могли бы принимать участие и местные самоуправления (посредством фондов или пр. предприятий), а также больницы для обеспечения большей конкуренции, повышения доступности услуг семейных врачей и во избежание путаницы со списками;
4. Рассмотреть возможность привязки только что получивших специальность медицинских работников к обязанности прохождения стажировки в Эстонии в необходимых регионах;
5. Увеличить прием резидентуры семейных врачей, чтобы уменьшить нехватку семейных врачей и способствовать смене поколений. Для плавного перехода молодых семейных врачей из образовательных учреждений на работу необходимо сразу же запустить т.н. инкубационную систему.
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