В мультиплексе Coca-Cola Plaza открылся зал iSense

iSense — новое название, которое получил после модернизации зал Scape, крупнейший кинозал мультиплекса Coca-Cola Plaza.

”Приход в Coca-Cola Plaza концепции iSense — это не просто более современная обстановка одного из залов нашего кинотеатра, но и присвоение кинотеатру признанного европейского знака качества”, — заявил Кристьян Конго, исполнительный директор Forum Cinemas в странах Балтии.

Разработанная Odeon Group и использующаяся по всей Европе концепция — это четкая яркая картинка, роскошные кожаные кресла, киноэкран во всю стену и акустическая система Dolby Atmos. ”В начале марта кинозалы iSense открылись во многих других странах Европы, в частности в Финляндии, Латвии и Литве”, — рассказал Конго.

Модернизация крупнейшего зала мультиплекса Coca-Cola Plaza также коснулась его обстановки и светового решения. ”Посетители кинотеатров придают все большее значение комфорту, и именно комфорт является ключевым элементом концепции iSense — впечатления от посещения кинотеатра должны быть максимально хорошими”, — прокомментировал представитель Forum Cinemas.