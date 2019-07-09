В Москве в честь 75-летия освобождения Таллинна прогремит салют

22 сентября — 75-летие "освобождения Таллинна от фашистских захватчиков" — отметят в Москве торжественным салютом.
В 22:00 по московскому времени будут сделаны 12 залпов, передает ТАСС.
Всего в 2019 году будет произведено 11 салютов — в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда. В 2020 году состоятся шесть салютов — в годовщины освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также в честь взятия штурмом Берлина. Каждый раз салютным дивизионом Западного военного округа ровно в 22:00 мск будет выполняться по 12 залпов.
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