В Москве сегодня дадут праздничный салют в честь годовщины освобождения Таллинна

"Военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина 22 сентября произведут праздничный артиллерийский салют в столичном Парке Победы на Поклонной горе в 22:00", — сообщала пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"В небо Москвы будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них — "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Запуск более 2 тыс. фейерверков будет осуществлен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибров от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ. (. . .) Звуковое сопровождение салюта обеспечит батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.

К 75-й годовщине освобождения Таллинна от нацистов на сайте Минобороны РФ открылся мультимедийный раздел с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства, сообщило Минобороны в субботу.

"Боевые донесения, оперативные директивы, наградные документы на отличившихся бойцов Красной Армии, свидетельства о зверствах немецких оккупантов на территории Эстонии и газеты тех лет детально рассказывают об основных событиях Таллиннской наступательной операции и (…) передают торжественную атмосферу освобождения частями Красной армии столицы Эстонии города Таллина в сентябре 1944 года", — говорится в сообщении.