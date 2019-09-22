В Москве сегодня дадут праздничный салют в честь годовщины "освобождения Таллинна"(287)
Праздничный салют в честь 75-летия освобождения столицы Эстонии от войск нацистской Германии дадут в Москве в воскресенье.
Праздничный салют в честь 75-летия освобождения столицы Эстонии от войск нацистской Германии дадут в Москве в воскресенье.
"Военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина 22 сентября произведут праздничный артиллерийский салют в столичном Парке Победы на Поклонной горе в 22:00", — сообщала пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
"В небо Москвы будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них — "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Запуск более 2 тыс. фейерверков будет осуществлен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибров от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ. (. . .) Звуковое сопровождение салюта обеспечит батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.
К 75-й годовщине освобождения Таллинна от нацистов на сайте Минобороны РФ открылся мультимедийный раздел с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства, сообщило Минобороны в субботу.
"Боевые донесения, оперативные директивы, наградные документы на отличившихся бойцов Красной Армии, свидетельства о зверствах немецких оккупантов на территории Эстонии и газеты тех лет детально рассказывают об основных событиях Таллиннской наступательной операции и (…) передают торжественную атмосферу освобождения частями Красной армии столицы Эстонии города Таллина в сентябре 1944 года", — говорится в сообщении.
В разделе в частности можно найти боевые донесения и оперативные сводки начальника штаба Ленинградского фронта генерал-полковника Маркиана Попова начальнику Генштаба Александру Василевскому о взятии города, архивные документы о зверствах фашистов в лагере Клоога, где при отступлении было уничтожено до 3 тыс. человек.
Ранее газета Минобороны РФ "Красная звезда" сообщила, что военные в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приступают к проведению праздничных салютов в честь освобождения городов СССР и Восточной Европы.
В Москве в 2019-2020 годах будет проведено 17 праздничных салютов в честь 75-й годовщины освобождения советских Городов-Героев и столиц европейских государств от немецко-фашистских захватчиков.
Между тем МИД Эстонии в июне заявил протест в связи с планами провести в Москве салют в честь освобождения Таллинна.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу написал тогда в соцсетях, что "сообщение о проведении в РФ салюта в 75-ю годовщину повторной оккупации Таллина является провокационным шагом".
По его словам, "Вторая мировая война означала для Эстонской Республики оккупации со стороны как нацистской Германии, так и Советского Союза". "После ухода немецких войск в 1944 году в Таллинне официально вступило законное правительство Эстонской Республики. Отмечать повторную оккупацию Таллинна (советскими войсками — ИФ) салютом неприемлемо", — подчеркнул Рейнсалу.
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