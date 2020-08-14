В молодежном центре столичного Кесклинна минувшая ночь была не обычной

”По просьбе молодых людей, и с разрешения их родителей вчера вечером наш молодежный центр организовал уникальное мероприятие. В рамках ”Молодежной ночи”, которая длилась с четверга 18:00 до пятницы 11:00, молодёжные работники провели много интересных занятий и даже остались ночевать с ребятами в центре. Все прошло очень хорошо, участники и организаторы остались довольны”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

По словам директора Молодежного центра Кристины Алексеевой, для молодежи 13-18 лет были организованы командные, симуляционные и ознакомительные игры. ”Кроме того, была возможность решать головоломки и развивать многие социальные навыки, необходимые для жизни, совместной работы, самовыражения и самоанализа. У молодых детей также была возможность развить свои языковые навыки благодаря нашей двуязычной среде ”, — пояснила Алексеева.

Ночная программа также включала просмотр фильма, приготовление ужина и завтрака. По словам молодых людей, от мероприятия они получили яркие впечатления, а также у них появились новые друзья. Молодежный центр планирует продолжать проводить подобные мероприятия и в дальнейшем.

Управа Кесклинна