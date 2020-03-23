В мобильных пунктах за три дня было собрано 669 проб на определение коронавируса

1. Если заболеешь, то позвони своему семейному врачу! Семейный врач оценит необходимость тестирования и даст совет относительно здоровья.
2. Если семейный врач решит, что тестирование необходимо, то он отправит электронный заказ в лабораторию и оттуда позвонят тебе, чтобы договориться о месте и времени встречи. Жди звонка!
3. Возьми с собой документ и приезжай на машине в назначенное время и место! Сдать анализ из носоглотки в назначенное время может только человек, получивший электронное направление и на основании документа, удостоверяющего личность. Тестируют только тех людей, чьи направления отправил семейный врач в лабораторию. Просто так приходить на место не надо, тестируют только предварительно зарегистрированных людей. Собираясь на тестирование не целесообразно садиться в машину вместе с другими членами семьи.
4. Жди ответ, тебе позвонят! Ответы сообщат в течение двух рабочих дней. Ответы отправляются также в электронную среду digilugu.ee
5. Если твоя проба будет позитивной, то не выходи из дома, следуй советам семейного врача, при ухудшении состояния здоровья свяжись со своим семейным врачом или позвони в скорую помощь по номеру 112.
Арго Лятт, член правления Эстонского общества семейных врачей, благодарит всех семейных врачей, которые быстро огреагировали на новые рекомендации по выдаче направлений. Он признал, что вследствие большого интереса людей к направлениям, нагрузка на семейных врачей увеличилась. Лятт настаивает на том, что тестирование должно быть рациональным: ”Тест и его результат не меняют течения болезни. Важно понимать, что прибывание дома, мытье рук и лечение легких симптомов вирусной инфекции в домашних условиях, могут наилучшим образом предотвратить распространение вируса. Доверьтесь своему семейному врачу!”
В результате сотрудничества государства, семейных врачей и частных медицинских учреждений 19 марта было начато бесплатное расширенное тестирование на коронавирус в семи городах Эстонии на основании направления от семейного врача. Также созданы мобильные бригады для домашнего тестирования. С человеком, направленным на тестирование, связываются в течение одного рабочего дня, и результат анализа сообщается также по телефону в течение 24 часов с момента взятия пробы из носоглотки.
В лаборатории анализируют пробы, взятые из носоглотки, на наличие коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевания COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Методика определения, используемая в лаборатории, одобрена ВОЗ, эту же методику используют лаборатории Департамента здоровья и других больниц.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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