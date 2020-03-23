В мобильных пунктах за три дня было собрано 669 проб на определение коронавируса

Первый мобильный пункт сбора проб был открыт в чертверг в Таллинне на территории Певческого поля, где забором проб занимались сотрудники медицинского центра Medicum. В пятницу жители Тарту, Вильянди и Пярну смогли сдать пробы возле автобусов медицинского центра Qvalitas. На Курессааре была возобновлена работа пункта тестирования возле местной больницы, а в Кохтла-Ярве сбор проб организует Ида-Вируская Центральная больница. Вчера при помощи медицинского центра Corrigo был открыт пункт в Нарве.

Поскольку у некоторых людей отсутствует возможность приехать в пункт тестирования на своей машине, с пятницы работает специальная бригада по забору проб на дому, так называемое домашнее тестирование. Три мобильные бригады скорой помощи Alre берут пробы на дому у жителей Южной Эстонии, а медицинский центр Fertilitas укомплектовал четыре бригады для домашнего тестирования в Таллинне и Харьюмаа. В ближайшие дни количество бригад для забора проб на дому будет увеличено, всего на данный момент 10. Как и в случае с мобильными пунктами, бригада домашнего тестирования будет выезжать только к тем людям, тестирование которых признано необходимым их семейным врачом и только при наличии направления.

Ограничением для домашнего тестирования является необходимость полного снаряжения защитными средствами после каждого пациента, в то время как автомобильное тестирование является более безопасным и менее затратным.

На территории мобильных пунктов движение автомобилей организовывает Kaitseliit и Naiskodukaitse. Лаборатория SYNLAB занимается логистикой проб, а также проведением тестов.