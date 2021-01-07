В минувшем году свыше 700 питомцев столичного приюта нашли дорогу домой
На протяжении 2020 года в таллиннский приют для животных поступило 956 питомцев, из них 732 обрели дом.
На протяжении 2020 года в таллиннский приют для животных поступило 956 питомцев, из них 732 обрели дом.
В находящийся на Пальяссааре приют попадали в основном кошки и собаки, однако и несколько кроликов, крыс и африканских карликовых ежей, а также дегу, морская свинка и попугай.
По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга, радует, что многие питомцы вернулись из приюта в свой старый дом.
”К прежнему хозяину вернулись 119 кошек и 186 собак, два кролика, одна морская свинка и попугай — в общей сложности 309 питомцев. Стоит отметить, что все чаще домой возвращаются кошки — во многом благодаря чипированию, которое с 2015 года является обязательным, — сказал Сульг. — Однако сердца людей были открыты и для других постояльцев приюта — 423 питомца обрели дом”.
Главным образом из приюта брали кошек — нового хозяина обрело 381 животное. Дорогу в новый дом нашли 36 собак, все три африканских карликовых ежа, а также кролик, дегу и попугай. 43 кошки и одна собака были в рамках сотрудничества переведены в другие организации.
Ознакомиться с находящимися в приюте питомцами можно на сайте организации. По состоянию на сегодняшний день хозяина ждут 304 кошки и 53 собаки.
Партнером города Таллинна в организации деятельности Пальяссаареского приюта для животных является Varjupaikade MTÜ.
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