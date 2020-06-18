В Министерство образования направили предложения по повышению эффективности преподавания эстонского языка в иноязычных школах

По словам председателя комиссии по проблеме Михаила Стальнухина, результаты экзамена на знание эстонского как второго языка у учащихся на эстонском языке или в классах погружения значительно лучше, чем у учащихся на русском языке. Поэтому комиссия считает, что необходимо улучшить качество преподавания эстонского языка в иноязычных школах, в первую очередь, на уроках эстонского языка. ”В своих предложениях комиссия опирается на предложения университетов. Для нас важно, чтобы были обеспечены минимальная учебная программа, учебные средства и методика, благодаря которым каждый ребенок в иноязычной школе сможет получить базовое знание эстонского языка. Сегодня мы отправили свои предложения Министерству образования и науки и ждем их оценки не позднее 7 сентября”, — сказал Стальнухин.

Комиссия по проблеме представила свои предложения в виде трех тематических блоков: поднятие популярности профессии преподавателя в иноязычной школе; подготовка преподавателей эстонского как второго языка и обеспечение школ необходимыми учебными материалами, методиками и средствами; укрепление сотрудничества между школами и университетами.

Кроме того, комиссия ждет от министерства оценку низким результатам экзамена на знание эстонского как второго языка в иноязычных школах и обзор запланированных и предпринятых действий по улучшению владения эстонским языком и обеспечению качественного преподавания эстонского как второго языка в иноязычных школах.

Предложения комиссии по проблеме можно прочитать здесь.

Комиссия по проблеме развития преподавания эстонского языка изучает основы государственной политики, связанной с преподаванием эстонского языка, состояние планов развития и программ в данной сфере, а также вносит предложения по обеспечению качественного преподавания эстонского языка путем подготовки качественных учебных материалов, учебных программ и методик.