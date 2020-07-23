В МИД вызвали посла России в связи с попытками оправдать советскую оккупацию

В последние дни посольство Российской Федерации опубликовало в своих аккаунтах в социальных сетях ряд искажающих историю постов. Вчера вечером МИД России сделал заявление, в котором пытался представить июньский переворот в Эстонии (1940 года) и последовавшие за этим события как добровольные, оставив совершенно без упоминания репрессии, продолжавшиеся всё время оккупации.

По словам министра иностранных дел ЭР Урмаса Рейнсалу, Эстония полностью осуждает все попытки сфальсифицировать историю. "Россия старается создать впечатление, что легитимность может появиться под угрозой оружия, репрессии - по взаимному согласию. Это в высшей мере цинично", - сказал министр.

"Мы вызвали посла России сегодня, в день, когда отмечаем 80-летие Декларации Уэллеса - документа, который положил начало продолжавшейся весь оккупационный период политике непризнания, и который ясно показывает, что уже в 1940 году свободный мир видел в действиях Советского Союза противозаконную силовую аннексию", - пояснил глава эстонского МИД.

Эстония, в результате ставших следствием пакта Молотова - Риббентропа Второй мировой войны и оккупаций, потеряла четверть своего населения - беженцами, а также погибшими на войне, высланными и убитыми.

К этому можно добавить тяжелые последствия от длившейся полстолетия оккупации: демографические, экологические, экономические и культурные.

Сегодня утром главы внешнеполитических ведомств США, Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили твердое неприятие всех попыток России переписать историю.