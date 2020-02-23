23.02.2020, 18:22

В МИД РФ пообещали не препятствовать эстонским журналистам в ответ на давление на Sputnik


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Sputnik
Foto: Priit Simson

Министерство иностранных дел РФ не намерено препятствовать деятельности эстонских журналистов в России в ответ на действия эстонских властей в отношении российского информагентства агентства Sputnik Estonia, о чем в московскому корреспонденту ERR заявила Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Также Захарова отметила, что, по оценке российского внешнеполитического ведомства, действия властей как Эстонии, так и других стран в отношении российских журналистов доказывают, что речь идет о политическом заказе.

Она назвала действия Эстонии в отношении агентства Sputnik "политикой тотальной дискриминации", проводимой "в нарушение всех тех обязательств, которые взяла на себя Эстония".

Такую политику, по словам Захаровой, проводят также Украина и целый ряд стран Запада. "Они создают очень важную доказательную базу политической вовлеченности и политического заказа, который эти государства реализуют", — заявила Захарова.

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