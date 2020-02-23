В МИД РФ пообещали не препятствовать эстонским журналистам в ответ на давление на Sputnik
Министерство иностранных дел РФ не намерено препятствовать деятельности эстонских журналистов в России в ответ на действия эстонских властей в отношении российского информагентства агентства Sputnik Estonia, о чем в московскому корреспонденту ERR заявила Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
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