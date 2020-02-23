В МИД РФ пообещали не препятствовать эстонским журналистам в ответ на давление на Sputnik

Также Захарова отметила, что, по оценке российского внешнеполитического ведомства, действия властей как Эстонии, так и других стран в отношении российских журналистов доказывают, что речь идет о политическом заказе.

Она назвала действия Эстонии в отношении агентства Sputnik "политикой тотальной дискриминации", проводимой "в нарушение всех тех обязательств, которые взяла на себя Эстония".

Такую политику, по словам Захаровой, проводят также Украина и целый ряд стран Запада. "Они создают очень важную доказательную базу политической вовлеченности и политического заказа, который эти государства реализуют", — заявила Захарова.