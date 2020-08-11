11.08.2020, 15:12

В МИД Эстонии был вызван посол Беларуси

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В МИД Эстонии был вызван посол Беларуси
pixabay.com

Сегодня, 11 августа, в Министерство иностранных дел Эстонии был вызван посол Республики Беларусь Вячеслав Качанов в связи в силовым подавлением протестов, последовавших после президентских выборов в этой стране.

Эстония призывает власти Беларуси немедленно прекратить всяческое применения силы и репрессий в отношении мирных протестующих, — говорится в распространенном МИД Эстонии пресс-релизе.

"Эстония внимательно следит за происходящим в Беларуси и выражает надежду , что процессы в стране будут протекать в демократическом русле.

Мы глубоко обеспокоены ограничением доступа к интернету в Беларуси, что существенно затрудняет распространение информации в стране", — заявляют во внешнеполитическом ведомстве ЭР.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы, после подведения их итогов последовали широкомасштабные демонстрации, которые были подавлены с использованием силы. В результате столкновений погиб по меньшей мере один человек, есть раненые. Начиная с вечера воскресенья в Беларуси не работает соединение с интернетом, констатирует МИД Эстонии.

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