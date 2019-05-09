В Международный день Красного Креста в Ратуше поблагодарили помощников организации

На мероприятии поблагодарили людей, принимающих активное участие в деятельности Красного Креста Эстонии и помогающих нуждающимся таллинцам.

Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что Таллиннское общество Красного Креста Эстонии успешно сотрудничает с городом, многие годы проводятся совместные благотворительные проекты и мероприятия, чтобы помочь людям, попавшим в беду и облегчить проблемы социального характера. ”Волонтеры Красного Креста Эстонии и люди, оказывающие поддержку организации, своей приверженностью делу внесли большой вклад в благополучие города и всей страны, став для многих примером, — сказала Бешкина. — Лишь поддерживая сотрудничество, замечая нуждающихся и протягивая при необходимости руку помощи, мы можем сделать наше общество более сильным — таким, чтобы в нем не осталось места нетерпимости и безразличию”.

На мероприятие были приглашены преподаватели правил оказания первой помощи, добровольцы, партнеры, спонсоры, которые помогают Таллиннскому обществу Красного Креста Эстонии.

Таллиннское общество Красного Креста Эстонии в будние дни открывает суповые кухни, в конце года устраивает рождественские мероприятия для пожилых, людей с особыми потребностями и детей. С 1994 года общество проводит кампанию к началу учебного года, в ходе которой первоклассникам из малообеспеченных семей вручают рюкзаки с необходимыми принадлежностями. Таллинн поддерживает эту кампанию с 2001 года. Также общество проводит обучение таллинцев правилам оказания первой помощи, проводит уроки для учеников шестых классов, участвующих в проекте ”Защити себя и помоги другим”.