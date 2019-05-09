09.05.2019, 19:49

В Международный день Красного Креста в Ратуше поблагодарили помощников организации


rus.delfi.ee
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В Международный день Красного Креста в Ратуше поблагодарили помощников организации
Raepress

В Международный день Красного Креста, 8 мая, в Таллиннской Ратуше состоялся торжественный прием вице-мэра Бетины Бешкиной, организованный для добровольцев, молодежи, партнеров и спонсоров Таллиннского общества Красного Креста Эстонии, сообщает Раэпресс.

На мероприятии поблагодарили людей, принимающих активное участие в деятельности Красного Креста Эстонии и помогающих нуждающимся таллинцам.

Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что Таллиннское общество Красного Креста Эстонии успешно сотрудничает с городом, многие годы проводятся совместные благотворительные проекты и мероприятия, чтобы помочь людям, попавшим в беду и облегчить проблемы социального характера. ”Волонтеры Красного Креста Эстонии и люди, оказывающие поддержку организации, своей приверженностью делу внесли большой вклад в благополучие города и всей страны, став для многих примером, — сказала Бешкина. — Лишь поддерживая сотрудничество, замечая нуждающихся и протягивая при необходимости руку помощи, мы можем сделать наше общество более сильным — таким, чтобы в нем не осталось места нетерпимости и безразличию”.

На мероприятие были приглашены преподаватели правил оказания первой помощи, добровольцы, партнеры, спонсоры, которые помогают Таллиннскому обществу Красного Креста Эстонии.

Таллиннское общество Красного Креста Эстонии в будние дни открывает суповые кухни, в конце года устраивает рождественские мероприятия для пожилых, людей с особыми потребностями и детей. С 1994 года общество проводит кампанию к началу учебного года, в ходе которой первоклассникам из малообеспеченных семей вручают рюкзаки с необходимыми принадлежностями. Таллинн поддерживает эту кампанию с 2001 года. Также общество проводит обучение таллинцев правилам оказания первой помощи, проводит уроки для учеников шестых классов, участвующих в проекте ”Защити себя и помоги другим”.

Молодежь участвует в устраиваемых местными самоуправлениями мероприятиях, направленных на распространение знаний о здоровье. Долгосрочное сотрудничество ведется с таллиннскими магазинами сети Rimi Eesti Food, собранные там деньги общество направляет на поддержку малообеспеченных семей, в которых растут дети, а также клиентов социальных домов.

В этом году Красный Крест Эстонии отмечает свое столетие.

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