В международной конференции по интеграции можно принять участие виртуально

В течение двух дней в рамках конференции пройдут дискуссионные панели и семинары, на которых эксперты, исследователи, политики и участники конференции будут обсуждать межкультурную коммуникацию, использование средств массовой информации, общее информационное поле и другие темы.

Ознакомиться с программой выступлений можно на домашней странице конференции. Конференция пройдет на эстонском языке с синхронным переводом на русский и английский языки.

В числе прочих зарубежных докладчиков на конференции выступят:

- Гема Рубио Карбонеро, преподаватель программы Serra Hunter на факультете перевода и восточноазиатских исследований Автономного университета Барселоны, которая сосредоточится в своем докладе на продвижении интеграции и формировании отношения к разнообразию посредством публичных дебатов;

- Сара Гленнефорс, докторант факультета бизнес-исследований Уппсальского университета и научный сотрудник программы интеграционных исследований в Школе бизнеса, экономики и права Гетеборгского университета, которая выступит с докладом о коммуникации и интеграции на рабочем месте, сосредоточив внимание на роли языка и общения в привлечении талантов в организацию;

- Каарина Никунен, профессор медиа и коммуникационных исследований Университета Тампере, которая будет обсуждать возможности средств массовой информации в продвижении социальной солидарности в контексте иммиграции;

- Саша Хлозек, помощник директора по международным программам отдела искусств Карлова университета, которая расскажет о своем опыте организации общения с различными группами в международном высшем образовании;

- Мартина Провазкова, исполнительный директор факультета искусств Карлова университета, которая расскажет на конференции об управлении обменом информацией в университете во время весеннего кризиса с коронавирусом;

- Доктор Уильям Аллен, политолог из Оксфордского университета, который будет рассуждать на тему обмена информацией во время кризиса с коронавирусом на Западе, а также рассмотрит первые исследования с точки зрения Великобритании;