11.11.2020, 16:37

В международной конференции по интеграции можно принять участие виртуально


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Eesti keele maja avamine
Eesti keele maja avamineFoto: Jaanus Lensment

Фонд интеграции проводит 12 и 13 ноября международную конференцию по интеграции ”Коммуникация в многообразном обществе: понимание друг друга вопреки различиям”. Прямую трансляцию конференции все желающие смогут посмотреть на эстонском, русском или английском языках на странице конференции integrationconference.ee/ru/ или в новостных порталах ERR. На конференции выступят признанные на международном уровне эксперты из Финляндии, Швеции, Дании, Чехии, Испании, Великобритании и Эстонии.

В течение двух дней в рамках конференции пройдут дискуссионные панели и семинары, на которых эксперты, исследователи, политики и участники конференции будут обсуждать межкультурную коммуникацию, использование средств массовой информации, общее информационное поле и другие темы.

Ознакомиться с программой выступлений можно на домашней странице конференции. Конференция пройдет на эстонском языке с синхронным переводом на русский и английский языки.

В числе прочих зарубежных докладчиков на конференции выступят:

- Гема Рубио Карбонеро, преподаватель программы Serra Hunter на факультете перевода и восточноазиатских исследований Автономного университета Барселоны, которая сосредоточится в своем докладе на продвижении интеграции и формировании отношения к разнообразию посредством публичных дебатов;

- Сара Гленнефорс, докторант факультета бизнес-исследований Уппсальского университета и научный сотрудник программы интеграционных исследований в Школе бизнеса, экономики и права Гетеборгского университета, которая выступит с докладом о коммуникации и интеграции на рабочем месте, сосредоточив внимание на роли языка и общения в привлечении талантов в организацию;

- Каарина Никунен, профессор медиа и коммуникационных исследований Университета Тампере, которая будет обсуждать возможности средств массовой информации в продвижении социальной солидарности в контексте иммиграции;

- Саша Хлозек, помощник директора по международным программам отдела искусств Карлова университета, которая расскажет о своем опыте организации общения с различными группами в международном высшем образовании;

- Мартина Провазкова, исполнительный директор факультета искусств Карлова университета, которая расскажет на конференции об управлении обменом информацией в университете во время весеннего кризиса с коронавирусом;

- Доктор Уильям Аллен, политолог из Оксфордского университета, который будет рассуждать на тему обмена информацией во время кризиса с коронавирусом на Западе, а также рассмотрит первые исследования с точки зрения Великобритании;

- Нина Грёнлюкке Моллеруп, научный сотрудник, пост-докторант в области этнологии и исследований миграции Института Saxo Копенгагенского университета, которая будет рассматривать меняющееся значение государственных границ глазами мигрантов, находящихся в стране без юридических оснований.

Зарубежные докладчики примут участие в конференции дистанционно.

Также на конференции выступят представители Тартуского университета, Таллиннского университета и Государственной канцелярии:

- преподаватель и ученый Института социальных наук Тартуского университета Кюллики Сеппель представит обзор изменений в медиапользовании и информационном поле жителей Эстонии по данным мониторинга интеграции за 20 лет;

- профессор исследований коммуникации Тартуского университета, специалист в области социологии коммуникации Трийн Вихалемм рассмотрит в своем докладе способы интеграции русскоязычного населения Эстонии и их связь с медиапользованием;

- лектор по общественной работе Института социальных наук Тартуского университета и исследователь социальных инноваций Дагмар Наруссон и лектор Института социальных наук Тартуского университета и руководитель рабочей группы Миграционного проекта интеграции сообществ RITA Марко Уйбу сосредоточатся в своих докладах на темах социальных контактов, адаптации и поддержки со стороны местных сообществ людей, переехавших в Эстонию из других государств;

- специалист по внутренней коммуникации отдела маркетинга и коммуникации Таллиннского университета Рейн Олеск проанализирует в своем докладе организацию коммуникации с международными студентами во время коронакризиса;

- советник по стратегической коммуникации коммуникационного бюро правительства Марианна Макарова и советник по СМИ коммуникационного бюро правительства Евгения Вяря проанализируют организацию кризисной коммуникации на русском языке во время чрезвычайного положения прошлой весной.

Более подробную информацию обо всех докладчиках можно найти на домашней странице конференции.

В этом году конференция запланирована на 12-13 ноября в помещениях Таллиннского певческого поля. Свободных мест для очного участия в конференции больше нет, но все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию конференции на странице integrationconference.ee/ru/ или в новостных порталах ERR.

Конференция организована Фондом интеграции совместно с Министерством культуры и проводится в седьмой раз.

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