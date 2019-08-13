В Maxima будут продавать готовый суп! На выбор 4 самых популярных

Во всех магазинах Maxima Eesti на прошлой неделе поступила в продажу новая категория готовых блюд — свежие и полезные готовые супы серии ”Качество мастеров”. Супы приготовлены эстонскими поварами.
”На выпуск новой продукции нас подвигли потребительский спрос и получаемые отзывы об имеющемся ассортименте готовой продукции: покупатели все больше ждут от магазина широкого выбора блюд для быстрого обеда, так что готовые супы — логичное дополнение нашему ассортименту салатов, вторых блюд и десертов”, — прокомментировала директор отдела готовой продукции Maxima Eesti Рута Калласпоолик.
В серию супов собственного бренда Maxima ”Качество мастеров” входит четыре классических вкуса: щи из кислой капусты, борщ, куриный суп и солянка. ”Наши готовые супы производятся здесь, в Эстонии, местными поварами в сотрудничестве с признанным производителем готовой еды Lunden Food OÜ, а при приготовлении учитываются вкусовые предпочтения потребителей Эстонии”, — отметила Калласпоолик.
По словам Калласпоолик, добавление в ассортимент готовых супов — новый шаг для Maxima и, в зависимости от того, как супы будут приняты клиентами и какие потребительские отзывы будут поступать, ассортимент продукции в будущем может быть расширен.
Готовые супы серии ”Качество мастеров” можно приготовить за две минуты в микроволновой печи или разогреть на плите. Вес каждого супа составляет 350 граммов нетто.
Cети Maxima принадлежит 81 магазин, из которых 56 — это магазины шаговой доступности Maxima X, 21 — супермаркеты Maxima XX, 3 — гипермаркеты Maxima XXX и один — магазин шаговой доступности Express-формата. В розничную сеть также входят восемь кулинарных цехов и центр логистики. На всех предприятиях Maxima Eesti в Эстонии работает около 3700 человек.
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