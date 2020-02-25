В марте начнется реконструкция Таллиннской гимназии Арте

В ходе начинающихся в марте работ по реконструкции здания Таллиннской гимназии Арте (Вильде теэ, 62) школьное здание будет полностью перестроено.
По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, проект предусматривает создание наилучших возможностей для организации учебного процесса и применение современного подхода к обучению.
”Некоторые классы будут оборудованы раздвижными стенами, что позволит регулировать пространство, увеличивая учебную зону, либо наоборот — добавляя пространство для отдыха. Это даст школе разнообразные возможности как для организации учебного процесса, так и для проведения занятий по интересам, — сказал Белобровцев. — Также предусмотрены возможности для занятий спортом и развития здорового образа жизни. В качестве дополнительного бонуса можно отметить, что в городе появится еще одна возможность для проведения тренировок по фехтованию”.
Вице-мэр Эха Вырк добавила, что в ходе работ по реконструкции полезная площадь здания увеличится по сравнению с тем, что было, на 2500 квадратных метров.
”Школа также получит и новые учебные классы. Проектом предусмотрено расширение столовой — она будет вмещать до 306 детей и все ученики смогут поесть в течение трех перемен, — отметила вице-мэр. — Кроме того, обновятся внешние коммуникации, будут построены новые дороги и площадки. В последний раз такой капитальный ремонт проводился в Таллиннской немецкой гимназии, которую мы открыли в январе, и которая на данный момент является самой современной школой Таллинна”.
Здание спроектировала фирма Ehitusprojekt OÜ. В феврале между Таллиннским департаментом городского имущества и принадлежащей концерну AS Merko Ehitus фирмой AS Merko Ehitus Eesti был заключен договор о проведении работ по реконструкции. Работы начнутся в первых числах марта, их планируется завершить в мае будущего года. Летом школа сможет начать готовиться к переезду и началу учебного года, а 1 сентября 2021 года дети приступят к учебе в обновленном здании.
Общая стоимость проекта (в том числе и обстановка) составляет 14,5 млн евро.
В Таллиннской гимназии Арте учится более 870 учеников. В основной школе три учебных направления: гуманитарное (искусство и английский язык), реальное (экономика и математика), а также специализация на экологии и спорте.
Со 2 марта по 20 июня 2020 года учебная деятельность будет проходить в двух зданиях: вторые и третьи классы будут учиться в мустамяэском Доме детского творчества (Вильде теэ, 54), остальные классы в бывшей Таллиннской школе номер 37 (Вильде теэ, 69).
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