В марте начнется реконструкция Таллиннской гимназии Арте

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, проект предусматривает создание наилучших возможностей для организации учебного процесса и применение современного подхода к обучению.

”Некоторые классы будут оборудованы раздвижными стенами, что позволит регулировать пространство, увеличивая учебную зону, либо наоборот — добавляя пространство для отдыха. Это даст школе разнообразные возможности как для организации учебного процесса, так и для проведения занятий по интересам, — сказал Белобровцев. — Также предусмотрены возможности для занятий спортом и развития здорового образа жизни. В качестве дополнительного бонуса можно отметить, что в городе появится еще одна возможность для проведения тренировок по фехтованию”.

Вице-мэр Эха Вырк добавила, что в ходе работ по реконструкции полезная площадь здания увеличится по сравнению с тем, что было, на 2500 квадратных метров.

”Школа также получит и новые учебные классы. Проектом предусмотрено расширение столовой — она будет вмещать до 306 детей и все ученики смогут поесть в течение трех перемен, — отметила вице-мэр. — Кроме того, обновятся внешние коммуникации, будут построены новые дороги и площадки. В последний раз такой капитальный ремонт проводился в Таллиннской немецкой гимназии, которую мы открыли в январе, и которая на данный момент является самой современной школой Таллинна”.