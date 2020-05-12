В магазинах Euronics посетителям раздают маски для лица

Менеджер по маркетингу Euronics Кристьян Терасе сказал, что в магазинах Euronics, оставшихся открытыми, возможности дезинфекции предлагались уже с момента объявления чрезвычайного положения. А дополнительное решение о выдаче масок было принято в то время, когда условия карантина позволили вновь открыть все магазины.

”Мы призывали посетителей дезинфицировать руки начиная с объявления чрезвычайного положения, и во время самого чрезвычайного положения можно было заметить, что клиенты очень ответственно пользовались этой возможностью. Поэтому мы продолжим предлагать возможности дезинфекции, а также будем раздавать маски для лица, чтобы в период открытия магазинов можно было совершать покупки максимально безопасно. По-прежнему работает также онлайн-магазин Euronics, где можно удобно и бесконтактно покупать товары по интернету, которые затем будут доставлены домой или в офис”, — отметил Терасе.

Маски для лица возле входов в магазины Euronics будут раздавать посетителям консультанты по продажам, которые будут обращать внимание посетителей на принципы безопасного совершения покупок. Маски для лица будут раздавать во время открытия магазинов до тех пор, пока их хватит.

Euronics будет раздавать маски для лица в период открытия в своих магазинах по всей Эстонии: в Хаапсалу, в торговых центрах Kristiine, Lasnamäe Centrum и Lõunakeskus, в Нарве и Пылва, в торговых центрах Pärnu Kaubamajakas и Pärnu keskus, в Раквере, в торговом центре Rocca al Mare, в магазине Таммсааре, в торговом центре Tartu Kaubamaja, в Валга и Вильянди, в торговом центре Viru keskus, в Выру и в торговом центре Ülemiste.

Инициативу в области безопасной торговли поддерживают такие долгосрочные деловые партнеры Euronics, как Bosch, HP, Sage, Philips, Lenovo, Hisense, Tefal, Beko, LG и Electrolux.



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